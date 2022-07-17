Кривбас підписав хавбека київського Динамо

Угода з 19-річним гравцем розрахована на рік

Джерело - ФК Кривбас.

Півзахисник Динамо Назар Волошин на правах оренди перейшов в Кривбас.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Угода з 19-річним гравцем розрахована на рік.

Футболіста буде виступати під номером 19.

Хавбек - 11-й новачок криворізького клубу в літнє трансферне вікно. Раніше Кривбас підписав воротаря Андрія Кліщука, захисників Тимура Стецькова, Віталія Вернидуба і Євгена Опанасенка, півзахисників Андрія Понєдєльніка, Тимура Корабліна, Дмитра Хомченовського, Максима Задераку та Євгена Банаду, а також нападника Дениса Устименка.