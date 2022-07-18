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Три претенденти посперечаються за показ матчів УПЛ

Сьогодні 16:55 385 0
УПЛ проведе тендер на показ чемпіонату України
Три претенденти посперечаються за показ матчів УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Тендер на показ матчів чемпіонату України нового сезону має бути запущений цього тижня.

Про це повдіомляє KDK.

Після того, як телеканали Футбол 1/2/3 припинили мовлення, головних претендентів залишилося два – Мегого та Сетанта Спорт. Окрім того, частину матчів можуть показати телеканали групи 1+1.

При цьому сумнівно, що один канал зможе і захоче придбати права на всі матчі.

Очікується, що ціна через нинішню ситуацію в країні буде низькою.

Раніше повідомлялося, що Setanta Sports - фаворит на тендер УПЛ.

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