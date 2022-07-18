Зінченко веде переговори про особистий контракт з Арсеналом

Олександр Зінченко близький до переходу в Арсенал

Арсенал та Манчестер Сіті погодили перехід Олександра Зінченка ще в п'ятницю.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, сума трансферу становитиме 30 мільйонів фунтів. При цьому досі тривають переговори про особистий контракт 25-річного футболіста з Арсеналом. Клуби хочуть закрити угоду цього тижня.

Щодо Зінченка, то він хоче перейти до Арсеналу, але як уже говорилося, треба погодити особистий контракт.

Минулого сезону Олександр Зінченко провів 28 поєдинків, у яких віддав п'ять результативних передач.