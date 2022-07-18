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Зінченко веде переговори про особистий контракт з Арсеналом

Сьогодні 18:37 195 0
Олександр Зінченко близький до переходу в Арсенал
Зінченко веде переговори про особистий контракт з Арсеналом
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - football.ua.

Арсенал та Манчестер Сіті погодили перехід Олександра Зінченка ще в п'ятницю.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, сума трансферу становитиме 30 мільйонів фунтів. При цьому досі тривають переговори про особистий контракт 25-річного футболіста з Арсеналом. Клуби хочуть закрити угоду цього тижня.

Щодо Зінченка, то він хоче перейти до Арсеналу, але як уже говорилося, треба погодити особистий контракт.

Минулого сезону Олександр Зінченко провів 28 поєдинків, у яких віддав п'ять результативних передач.

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