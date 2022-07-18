Красніков назвав умову переходу у Дніпро-1

Євген Красніков прокоментував перехід у СК Дніпро-1

Віцепрезидент Металіста Євген Красніков перейде у СК Дніпро-1 тільки у разі, коли будуть вирішені усі кадрові питання у харківському клубі.

Про це розповів сам функціонер у коментарі Tribuna.com

"Так, на сьогодні я справді є акціонером ФК Металіст і виконую функції віцепрезидента клубу. На цю мить я займаюся комплектацією тренерського складу, підбором гравців та менеджерів. І доки ця робота не буде закінчена, про перехід у Дніпро 1 не йдеться. Наразі ведеться селекційна робота, вже запрошені спортивний директор Василь Кобін, виконувач обов'язків головного тренера Олег Ратій, асистент головного тренера Руслан Фомін. Працюємо над комплектацією адміністративного складу команди. Також найважливішою частиною роботи, що сьогодні ведеться, є організація переїзду дитячої Академії ФК Металіст на Закарпаття. Зрозуміло, я в курсі всіх правил ФІФА, УЄФА та УАФ, тому мій перехід, якщо він відбудеться, то лише після вирішення всіх кадрових питань у ФК Металіст, а також усіх юридичних моментів, пов'язаних із регламентними нормами. На цей час я не є працівником Дніпра 1 і ніхто не може довести протилежне", - сказав Красніков.

Раніше Металіст призначив заміну Кучеру.