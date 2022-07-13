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Setanta Sports - фаворит на тендер УПЛ

Сьогодні 13:25 1070 0
Setanta Sports Ukraine може виграти тендер за показ матчів УПЛ на наступний сезон
Setanta Sports - фаворит на тендер УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Українська прем'єр-ліга (УПЛ) планує оголосити тендер із реалізації комерційних прав на трансляцію матчів чемпіонату України сезону 2022/23.

Про це повідомляє ТаТоТаке. 

В УПЛ є певний розрахунок, що саме Setanta буде головним гравцем на цьому ринку, а не MEGOGO.

Раніше основна частина матчів УПЛ транслювалися на каналах Футбол 1/2/3, проте інвестиційна компанія Ріната Ахметова SCM виходить з медійного бізнесу, а ліцензію передадуть державі.

Домашні матчі Динамо, Дніпра-1 і Зорі транслювалися на каналах медіахолдингу 1+1. Київський клуб, найімовірніше, припинить співпрацю з "плюсами", а дніпряни та луганці продовжать. Через співпрацю Дніпра-1 та Металіста логічно було б очікувати матчі харківського клубу на каналах 2+2 чи УНІАН, але це малоймовірно.

Раніше стало відомо, що Медіа Група Україна, до якої входять телеканали Футбол 1/2/3, відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні.

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