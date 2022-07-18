Зоря погасила борги перед футболістами

Футболістам виплати всі борги

Джерело - Чемпіон.

Зоря погасила всі борги по зарплаті перед футболістами команди.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Взимку гравці не отримали заробітну плату за лютий, але після розмови з президентом клубу Євгеном Геллером гроші були виплачені. За березень, квітень, травень та червень футболісти отримали половину суми. Команда в ці місяці не тренувалась та не проводила офіційні матчі.

Зараз же Геллер повідомив колективу, що починаючи з 28 червня зарплата знову виплачуватиметься в повному обсязі. Жодних скорочень з нового сезону в клубі не планується.

Раніше Зоря та Ворскла дізналися суперників у 3 раунді відбору до Ліги конференцій.