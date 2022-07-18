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Зоря погасила борги перед футболістами

Сьогодні 16:11 244 0
Футболістам виплати всі борги
Зоря погасила борги перед футболістами
#Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Зоря погасила всі борги по зарплаті перед футболістами команди.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Взимку гравці не отримали заробітну плату за лютий, але після розмови з президентом клубу Євгеном Геллером гроші були виплачені. За березень, квітень, травень та червень футболісти отримали половину суми. Команда в ці місяці не тренувалась та не проводила офіційні матчі.

Зараз же Геллер повідомив колективу, що починаючи з 28 червня зарплата знову виплачуватиметься в повному обсязі. Жодних скорочень з нового сезону в клубі не планується.

Раніше Зоря та Ворскла дізналися суперників у 3 раунді відбору до Ліги конференцій.

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