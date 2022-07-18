Зоря та Ворскла дізналися суперників у 3 раунді відбору до Ліги конференцій

Матчі 3-го раунду відбудуться 4 та 11 серпня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 липня, відбулося жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Луганська Зоря зіграє проти переможця пари Вллазнія (Албанія) / Університатя (Румунія).

Якщо Ворскла пройде шведський АІК, то побореться за путівку до плей-оф кваліфікації з переможцем пари Валмієра (Латвія) / Шкендія (Північна Македонія).

Матчі 3-го раунду відбору до групового етапу Ліги конференцій відбудуться 4 та 11 серпня.

Нагадаємо, Динамо зіграє зі Штурмом, якщо кваліфікується у 3 раунд відбору Ліги чемпіонів.