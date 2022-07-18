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Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 11:28 2730 0
Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє вдома проти стамбульського Фенербахче в першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23.

Гра відбудеться в середу, 20 липня на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля. Пряма трансляція онлайн поєдинку - на телеканалі Setanta Sports Ukraine. Також матч транслюватимуть у 13 країнах, які покриває Setanta.

Текстова трансляція на нашому сайті.

Динамо - Фенербахче

  1. Жеребкування другого кваліфікаційного раунду відбулося 15 червня в Ньоні;
  2. Переможець двоматчевого протистояння Динамо - Фенербахче зіграє в третьому раунді кваліфікації, програвший - у третьому кваліфай раунді Ліги Європи;
  3. Суперники зіграють між собою вп'яте. На груповому етапі ЛЧ сезону 2008/09. Вдома кияни перемогли з рахунком 1:0, а на виїзді зіграли 0:0. Також Динамо вибивало Фенербахче з третього раунду відбору ЛЧ сезону 2006/07 - 3:1 в Україні та 2:2 в Туреччині.
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