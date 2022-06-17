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Зозуля, Безус та Панков відправлять 3 авто на потреби ЗСУ

Сьогодні 14:01 121 0
Дві машини будуть надані підрозділам ЗСУ, а одна одразу буде відправлена прикордонникам
Зозуля, Безус та Панков відправлять 3 авто на потреби ЗСУ
#Олександр Панков, #Роман Зозуля, #Роман Безус

Джерело - Чемпіон.

Український футболіст Роман Зозуля розповів про передачу трьох автомобілів на потреби Збройних Сил України.

Відповідний пост з'явився у гравця в Фейсбуці.

"Запрягайте хлопці коней, які вже мчать до вас. Працюємо далі заради перемоги. Бо ми всі - "народна армія"!" - написав Зозуля.

Дві машини будуть надані підрозділам ЗСУ, а одна одразу буде відправлена прикордонникам на Донецькому напрямку.

Зозуля зазначив, що придбати авто йому допомогли ексгравець Гента Роман Безус та футбольний агент Олександр Панков.

Раніше Зозуля відправив українській армії чергову партію допомоги.

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