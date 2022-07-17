Сидорчук продовжив контракт з Динамо

Угода розрахована до 2025 року

Джерело - ФК Динамо.

Півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук продовжив контракт.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до 2025 року з можливістю подальшого продовження.

Разом із Динамо 31-річний Сергій Сидорчук чотири рази ставав чемпіоном України, стільки ж разів вигравав національний Кубок і Суперкубок країни.

На рахунку півзахисника - 183 матчі (17 голів) в українській Прем'єр-лізі, 31 матч (1 гол) у Кубку України, 72 поєдинки (2 голи) в єврокубках у складі киян, а також 37 офіційних матчів (3 голи) за національну збірну України.

Раніше Кривбас підписав хавбека київського Динамо.