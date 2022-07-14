Ворскла розгромила польський клуб у спарингу

Ворскла в матчі на зборах розгромила польську Легіоновію

Джерело - Чемпіон.

В заключному спарингу польського етапу навчально-тренувальних зборів Ворскла обіграла представника місцевого Третього дивізіону – Легіоновію з міста Легьоново.

Матч завершився з рахунком 7:0 на користь українського клубу.

Ще до перерви "біло-зелені" забили опонентам шість "сухих" голів. По два рази вражали ціль Степанюк та Венсан Тілль, знову забили Олійник та Козиренко (забивали в минулій грі з "Радомяком", - прим.). У другому таймі поставив крапку у грі Кравчук, забивши сьомий гол.

Товариський матч

14 липня

Легіоновія - Ворскла 0:7

Ворскла: Різник, Пердута, Яворський, Зайков, Бацула, Пуцлін, В. Тілль, Козиренко, Олійник, Кравчук, Степанюк.

На заміну виходили: Кулаковський, Черниш, Філіпе, Марлісон.