Фенербахче може підписати капітана Кальярі

Фенербахче хоче здійснити трансфер футболіста Кальярі Жуана Педро.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Закриття переходу очікується сьогодні, 17 липня. Для 30-річного капітана італійського клубу підготували 3-річну угоду з платнею 2,5 мільйона євро. Фенербахче заплатить за футболіста 6,5 млн євро.

Сам Жуан прибуде до Стамбула 18 липня для проходження медогляду та підписання угоди.

