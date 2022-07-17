Фенербахче може підписати капітана Кальярі

Клуб заплатить за футболіста 6,5 млн євро

Джерело - Чемпіон.

Фенербахче хоче здійснити трансфер футболіста Кальярі Жуана Педро.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Закриття переходу очікується сьогодні, 17 липня. Для 30-річного капітана італійського клубу підготували 3-річну угоду з платнею 2,5 мільйона євро. Фенербахче заплатить за футболіста 6,5 млн євро.

Сам Жуан прибуде до Стамбула 18 липня для проходження медогляду та підписання угоди.

Раніше Кальярі підписав захисника Інтера.

Нагадаємо Луческу визначився із заявкою Динамо на матчі з Фенербахче.