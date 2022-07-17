Фахівець заявив 28 футболістів

Джерело - ФК Динамо.

Київське Динамо подало заявку команди на матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2022/2023 проти турецького Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

На поєдинки цього раунду біло-сині заявили 28 футболістів: 21 гравець - за списком А та 7 - за списком Б.

Голкіпери: Георгій Бущан, Руслан Нещерет (заявка Б*), Денис Бойко

Захисники: Антон Боль (Б), Денис Попов, Микита Бурда, Олександр Караваєв, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (Б), Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Костянтин Вівчаренко (Б), Томаш Кендзьора

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Олександр Яцик (Б), Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вікентій Волошин (Б), Віталій Буяльський, Денис Антюх

Нападники: Владислав Ванат (Б), Артем Бєсєдін, Владислав Супряга.

Поєдинки між Динамо і Фенербахче відбудуться 20 та 27 липня. Перший матч, формально домашній для киян, відбудеться у польському місті Лодзь.