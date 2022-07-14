Кривбас підписав десятого літнього новачка

Кривбас продовжує підсилювати склад перед сезоном УПЛ

Кривбас підписав контракт із десятим літнім новачком, 30-річним півзахисником Євгеном Банадою.

Про це повдіомляє пресслужба криворізького клубу.

Деталі угоди не розголошуються. У Кривбасі півзахисник буде виступати під номером 44.

Попередній клубом Банади був Металіст, за який Євген у сезоні-2021/2022 зіграв 13 матчів у Першій лізі, забив 6 голів.

Раніше Кривбас підписав воротаря Андрія Кліщука, захисників Тимура Стецькова, Віталія Вернидуба й Євгена Опанасенка, півзахисників Андрія Понєдєльніка, Тимура Корабліна, Дмитра Хомченовського та Максима Задераку, а також нападника Дениса Устименка.