Головне
Невигадані історії війни. Він був у справжньому пеклі, а зараз бореться за медалі Всесвітніх ігор
Сьогодні 11:04 466
Ярмолюк - гравець Брентфорда
Сьогодні 19:24 37
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати
Сьогодні 16:37 2535
Квитки на бій Усик - Джошуа II коштують астрономічні сумми
Сьогодні 16:10 295
Щербачов: Найбільше від закриття Футболів постраждають колеги, які опиняться на вулиці
Сьогодні 12:54 390
Леоненко - про звільнення: Денисов після війни думатиме по-іншому
Сьогодні 11:09 1583
Шахтар оголосив про призначення головного тренера
Сьогодні 10:23 795
Онопрієнко: Медаль присвячую батькові, який захищає Україну на фронті
Сьогодні 09:01 383
Визначені пари другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:40 1722
Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 08:35 6952
Прямі трансляції

Кривбас підписав десятого літнього новачка

Сьогодні 19:13 143 0
Кривбас продовжує підсилювати склад перед сезоном УПЛ
Кривбас підписав десятого літнього новачка
#Банада, #Кривбас, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fckryvbas.com.

Кривбас підписав контракт із десятим літнім новачком, 30-річним півзахисником Євгеном Банадою.

Про це повдіомляє пресслужба криворізького клубу.

Деталі угоди не розголошуються. У Кривбасі півзахисник буде виступати під номером 44.

Попередній клубом Банади був Металіст, за який Євген у сезоні-2021/2022 зіграв 13 матчів у Першій лізі, забив 6 голів.

Раніше Кривбас підписав воротаря Андрія Кліщука, захисників Тимура Стецькова, Віталія Вернидуба й Євгена Опанасенка, півзахисників Андрія Понєдєльніка, Тимура Корабліна, Дмитра Хомченовського та Максима Задераку, а також нападника Дениса Устименка.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 6952
Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО 3816
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу 5548
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати 2535
"Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО "Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО 2329
Пюнік переграв Клуж: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів Пюнік переграв Клуж: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів 1901
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 18206
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 19427 2
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20414
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43676
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 23672
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 560