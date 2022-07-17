Кендзьора: Пишаюсь поляками за те, що вони роблять для українців

Динамо підходить до піку форми напередодні кваліфікації в Лізі чемпіонів.

Про це заявив захисник киян Томаш Кендзьора.

"Щасливий тут перебувати, бо це моя рідна країна. Радий, що ми прийняли багато українців у себе. Знаємо про ту ситуацію, яка зараз в Україні, і наша країна допомагає як може. У Польщі дуже добре прийняли людей, які приїхали з України, і я по-справжньому пишаюся своїм народом та своєю країною за те, що вони роблять".