Кендзьора: Пишаюсь поляками за те, що вони роблять для українців

Джерело - офіційний сайт Динамо Київ.
Динамо підходить до піку форми напередодні кваліфікації в Лізі чемпіонів.
Про це заявив захисник киян Томаш Кендзьора.
"Щасливий тут перебувати, бо це моя рідна країна. Радий, що ми прийняли багато українців у себе. Знаємо про ту ситуацію, яка зараз в Україні, і наша країна допомагає як може. У Польщі дуже добре прийняли людей, які приїхали з України, і я по-справжньому пишаюся своїм народом та своєю країною за те, що вони роблять".
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"Щодо нинішнього нашого місця базування, то умови, напевно, навіть кращі, ніж там, де ми тренувалися раніше. У Польщі багато таких місць, як це, є всі умови для тренувань та відновлення. Думаю, ми вже наближаємося до піку своєї форми. До гри з Фенербахче маємо підготуватися на сто відсотків і показати це на футбольному полі", - сказав Кендзьора.
Нагадаємо, Динамо програло Антверпену у спарингу.