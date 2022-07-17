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Кендзьора: Пишаюсь поляками за те, що вони роблять для українців

Сьогодні 15:32 175 0
Поляк розповів про підготовку до матчів кваліфікації ЛЧ
Кендзьора: Пишаюсь поляками за те, що вони роблять для українців
#Динамо Київ, #Томаш Кендзьора

Джерело - офіційний сайт Динамо Київ.

Динамо підходить до піку форми напередодні кваліфікації в Лізі чемпіонів.

Про це заявив захисник киян Томаш Кендзьора.

"Щасливий тут перебувати, бо це моя рідна країна. Радий, що ми прийняли багато українців у себе. Знаємо про ту ситуацію, яка зараз в Україні, і наша країна допомагає як може. У Польщі дуже добре прийняли людей, які приїхали з України, і я по-справжньому пишаюся своїм народом та своєю країною за те, що вони роблять".

  Актуально: Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція

"Щодо нинішнього нашого місця базування, то умови, напевно, навіть кращі, ніж там, де ми тренувалися раніше. У Польщі багато таких місць, як це, є всі умови для тренувань та відновлення. Думаю, ми вже наближаємося до піку своєї форми. До гри з Фенербахче маємо підготуватися на сто відсотків і показати це на футбольному полі", - сказав Кендзьора.

Нагадаємо, Динамо програло Антверпену у спарингу.

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