Динамо програло Антверпену у спарингу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15-го липня, відбувся контрольний матч, в якому зіграли бельгійський Антверпен та київське Динамо.
Матч відбувся в Антверпені (Бельгія) на полі стадіону Босейлстадіон. У першому таймі зустрічі команди обмінялися забитими голами.
У другому таймі Бенсон забив гол та приніс перемогу Антверпену. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь бельгійської команди.
Контрольний матч
15 липня
Антверпен (Бельгія) - Динамо (Україна) 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 7 Янссен, 1:1 - 40 Циганков, 2:1 - 70 Бенсон
Раніше Фенербахче визначився з заявкою на матч з Динамо.