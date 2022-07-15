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Динамо програло Антверпену у спарингу

Вчора 23:10 532 0
Динамо програло Антверпену у спарингу
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15-го липня, відбувся контрольний матч, в якому зіграли бельгійський Антверпен та київське Динамо.

Матч відбувся в Антверпені (Бельгія) на полі стадіону Босейлстадіон. У першому таймі зустрічі команди обмінялися забитими голами. 

У другому таймі Бенсон забив гол та приніс перемогу Антверпену. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь бельгійської команди.

Контрольний матч
15 липня

Антверпен (Бельгія) - Динамо (Україна) 2:1 (1:1) 

Голи: 1:0 - 7 Янссен, 1:1 - 40 Циганков, 2:1 - 70 Бенсон

Раніше Фенербахче визначився з заявкою на матч з Динамо.

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