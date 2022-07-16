Головне
Мочульський приніс Україні 11 золоту медаль Всесвітніх ігор-2022
Вчора 22:05 439
Магучіх і Геращенко впевнено вийшли в фінал чемпіонату світу, Левченко провалилася
Вчора 23:14 341
Голуб завоювала срібну медаль Всесвітніх ігор-2022 із джиу-джитсу
Вчора 23:01 225
Бех-Романчук із першої спроби вийшла в фінал чемпіонату світу
Вчора 21:29 464
На Харківщині загинув державний тренер з водного поло
Вчора 19:39 412
Бех-Романчук і Магучіх розпочинають: у другий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 5 українських атлетів
Вчора 16:45 1342
Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Вчора 09:30 12295
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Вчора 09:23 12425
Козловська та Марченко виграли золото Всесвітніх ігор-2022
Вчора 05:51 1095
Динамо програло Антверпену у спарингу
15.07.2022 23:10 1481
Прямі трансляції

Стало відомо, коли Зінченко стане гравцем Арсеналу

Вчора 23:45 320 0
Український захисник має перейти до канонірів
Стало відомо, коли Зінченко стане гравцем Арсеналу
#Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Арсенал Лондон

Джерело - isport.ua.

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко близький до переходу до Арсеналу. 

Про це повідомляє Sky Sports.

Лондонський клуб хоче завершити всі процедури, пов'язані з трансфером, на початку наступного тижня. "Каноніри" заплатять за гравця 30 млн. фунтів.

Зазначимо, переговори із самим Зінченком за умовами особистого контракту поки що тривають. Імовірно, українець має підписати договір до 2027 року.

Минулого сезону Зінченко провів за Манчестер Сіті у всіх турнірах 28 матчів, у яких відзначився п'ятьма гольовими передачами.

Раніше Зінченко увійшов до складу Манчестер Сіті на передсезонне турне.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бех-Романчук і Магучіх розпочинають: у другий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 5 українських атлетів Бех-Романчук і Магучіх розпочинають: у другий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 5 українських атлетів 1342
Козловська та Марченко виграли золото Всесвітніх ігор-2022 Козловська та Марченко виграли золото Всесвітніх ігор-2022 1095
Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 12295
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 12425
Барселона узгодила трансфер Левандовського Барселона узгодила трансфер Левандовського 1258
У будинок українського чемпіона двічі влучили російські снаряди У будинок українського чемпіона двічі влучили російські снаряди 909
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 23750
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 19290
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7968 1
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 40872 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 12244
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 12868 2