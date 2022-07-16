Стало відомо, коли Зінченко стане гравцем Арсеналу

Український захисник має перейти до канонірів

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко близький до переходу до Арсеналу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Лондонський клуб хоче завершити всі процедури, пов'язані з трансфером, на початку наступного тижня. "Каноніри" заплатять за гравця 30 млн. фунтів.

Зазначимо, переговори із самим Зінченком за умовами особистого контракту поки що тривають. Імовірно, українець має підписати договір до 2027 року.

Минулого сезону Зінченко провів за Манчестер Сіті у всіх турнірах 28 матчів, у яких відзначився п'ятьма гольовими передачами.

Раніше Зінченко увійшов до складу Манчестер Сіті на передсезонне турне.