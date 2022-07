Зінченко увійшов до складу Манчестер Сіті на передсезонне турне

Український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно, потрапив до списку футболістів, які вирушать на передсезонне турне до США.

Про це повідомляє пресслужба Ман Сіті.

Pep Guardiola has confirmed his squad list that will travel to Houston for our pre-season tour of the USA 🇺🇸



⬇️ READ ⬇️