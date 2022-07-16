Зінченко увійшов до складу Манчестер Сіті на передсезонне турне

Українець готуватиметься до сезону у складі манчестерського клубу

Джерело - Чемпіон.

Український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно, потрапив до списку футболістів, які вирушать на передсезонне турне до США.

Про це повідомляє пресслужба Ман Сіті.

Pep Guardiola has confirmed his squad list that will travel to Houston for our pre-season tour of the USA 🇺🇸



⬇️ READ ⬇️ — Manchester City (@ManCity) July 16, 2022

Загалом у списку 26 гравців, серед яких і Зінченко. Послугами 25-річного футболіста активно цікавиться Арсенал. Лондонський клуб узгодив суму трансферу захисника.

Незважаючи на активні переговори між клубами, Зінченко готуватиметься до сезону у складі Манчестер Сіті.