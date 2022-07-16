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Зінченко увійшов до складу Манчестер Сіті на передсезонне турне

Сьогодні 20:56 172 0
Українець готуватиметься до сезону у складі манчестерського клубу
Зінченко увійшов до складу Манчестер Сіті на передсезонне турне
Фото Getty Images
#Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно, потрапив до списку футболістів, які вирушать на передсезонне турне до США.

Про це повідомляє пресслужба Ман Сіті.

Загалом у списку 26 гравців, серед яких і Зінченко. Послугами 25-річного футболіста активно цікавиться Арсенал. Лондонський клуб узгодив суму трансферу захисника.

Незважаючи на активні переговори між клубами, Зінченко готуватиметься до сезону у складі Манчестер Сіті.

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