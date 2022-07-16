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Зозуля: Лаштувка стільки грошей дав на армію - я б присвоїв йому медаль

Сьогодні 22:39 209 0
Зозуля: Лаштувка стільки грошей дав на армію - я б присвоїв йому медаль
#Роман Зозуля

Джерело - Tribuna.com.

Колишній голкіпер Дніпра Ян Лаштувка багато допомагав українській армії.

Про це заявив нападник Фуенлабради Роман Зозуля.

"Лаштувка у 2014-15 роках таке витворяв, що на голову не налазить. Якби міг, я б йому від України якусь медаль присвоїв. Він не українець, але стільки дав грошей і стільки в шпиталь їздив зі мною. Я не пам’ятаю, щоб багато українських футболістів їздили у шпиталь, як він.

Ян кожен місяць приносив якийсь процент від своєї зарплати. Я вже не брав, бо почував себе якимось негідником. І після 24 лютого він одним із перших набрав і сказав: "Я тут в Чехії допомагатиму біженцям, адже розумію, що це буде. Тому, якщо що, готовий прийняти". Якщо комусь треба допомога в Чехії, я дам номер Лаштувки", - сказав Зозуля.

Раніше Роман Зозуля розповів про передачу трьох автомобілів на потреби Збройних Сил України.

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