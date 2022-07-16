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Тернопільська Нива візьме участь у новому сезоні ПФЛ

Сьогодні 21:55 232 0
Купцов залишається головним тренером команди
Тернопільська Нива візьме участь у новому сезоні ПФЛ
#Нива Тернопіль

Джерело - Sport Arena.

Тернопільська Нива візьме участь у новому сезоні ПФЛ. 

Про це повідомляє Sport Arena.

Головний тренер Андрій Купцов залишається на чолі команди.

Раніше повідомлялося, що тернополяни думали про участь у новому розіграші Першої ліги. Відомо, що вирішили пропустити найближчий чемпіонат Олімпік, ФК Ужгород.

Футбольний сезон 2021/22 в Україні завершився достроково через вторгнення російських військ на територію країни.

Президент ПФЛ Олександр Каденко заявляв, що у чемпіонатах Першої та Другої ліг мають стартувати по 16 клубів. Сезон у ПФЛ може стартувати наприкінці серпня чи на початку вересня.

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