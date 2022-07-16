Джерело - Sport Arena.
Тернопільська Нива візьме участь у новому сезоні ПФЛ.
Про це повідомляє Sport Arena.
Головний тренер Андрій Купцов залишається на чолі команди.
Раніше повідомлялося, що тернополяни думали про участь у новому розіграші Першої ліги. Відомо, що вирішили пропустити найближчий чемпіонат Олімпік, ФК Ужгород.
Футбольний сезон 2021/22 в Україні завершився достроково через вторгнення російських військ на територію країни.
Президент ПФЛ Олександр Каденко заявляв, що у чемпіонатах Першої та Другої ліг мають стартувати по 16 клубів. Сезон у ПФЛ може стартувати наприкінці серпня чи на початку вересня.