Купцов залишається головним тренером команди

Джерело - Sport Arena.

Тернопільська Нива візьме участь у новому сезоні ПФЛ.

Про це повідомляє Sport Arena.

Головний тренер Андрій Купцов залишається на чолі команди.

Раніше повідомлялося, що тернополяни думали про участь у новому розіграші Першої ліги. Відомо, що вирішили пропустити найближчий чемпіонат Олімпік, ФК Ужгород.

Футбольний сезон 2021/22 в Україні завершився достроково через вторгнення російських військ на територію країни.

Президент ПФЛ Олександр Каденко заявляв, що у чемпіонатах Першої та Другої ліг мають стартувати по 16 клубів. Сезон у ПФЛ може стартувати наприкінці серпня чи на початку вересня.