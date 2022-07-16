Манчестер Сіті погодився продати Зінченка в Арсенал

Сума трансферу складе 30 млн фунтів

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті та Арсенал досягли усної домовленості щодо трансферу Олександра Зінченка.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у Twitter.

"Каноніри" погодились заплатити 30 мільйонів фунтів за трансфер українського оборонця "містян",

Наразі Олександр Зінченко ще обговорює умови контракту з Арсеналом, зокрема зарплату та термін дії угоди. Хоча раніше стало відомо, що українець вже погодив з лондонцями контракт на 5 років.

У послугах футболіста зацікавлений особисто головний тренер лондонців Мікель Артета.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті із Зінченком розпочав підготовку до сезону.