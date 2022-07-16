Манчестер Сіті погодився продати Зінченка в Арсенал

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті та Арсенал досягли усної домовленості щодо трансферу Олександра Зінченка.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у Twitter.
"Каноніри" погодились заплатити 30 мільйонів фунтів за трансфер українського оборонця "містян",
Наразі Олександр Зінченко ще обговорює умови контракту з Арсеналом, зокрема зарплату та термін дії угоди. Хоча раніше стало відомо, що українець вже погодив з лондонцями контракт на 5 років.
У послугах футболіста зацікавлений особисто головний тренер лондонців Мікель Артета.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті із Зінченком розпочав підготовку до сезону.