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Манчестер Сіті погодився продати Зінченка в Арсенал

Сьогодні 11:10 272 0
Сума трансферу складе 30 млн фунтів
Манчестер Сіті погодився продати Зінченка в Арсенал
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті та Арсенал досягли усної домовленості щодо трансферу Олександра Зінченка.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у Twitter.

"Каноніри" погодились заплатити 30 мільйонів фунтів за трансфер українського оборонця "містян", 

Наразі Олександр Зінченко ще обговорює умови контракту з Арсеналом, зокрема зарплату та термін дії угоди. Хоча раніше стало відомо, що українець вже погодив з лондонцями контракт на 5 років.

У послугах футболіста зацікавлений особисто головний тренер лондонців Мікель Артета.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті із Зінченком розпочав підготовку до сезону.

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