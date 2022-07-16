Ракицький найближчими днями стане гравцем Шахтаря

Деталі можливої угоди з Шахтарем наразі не розголошують

Захисник Ярослав Ракицький продовжить свою кар’єру в Шахтарі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Найближчими днями клуб офіційно оголосить про підписання 32-річного футболіста. Ракицький виступав за гірників до 2019 року, після чого перебрався в Зеніт. Після початку російського вторгнення на територію України він покинув пітерську команду.

Після повернення в Україну колишній гравець збірної України тренувався з Металістом та Шахтарем.

На рахунку Ракицького понад 200 матчів у рамках УПЛ. Деталі можливої угоди з Шахтарем наразі не розголошують.