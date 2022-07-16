Головне
Бех-Романчук і Магучіх розпочинають: у другий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 5 українських атлетів
Сьогодні 16:45 555
Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:30 11261
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Сьогодні 09:23 11996
Козловська та Марченко виграли золото Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 05:51 936
Динамо програло Антверпену у спарингу
Вчора 23:10 1285
Кохан вийшов у фінал чемпіонату світу в метанні молота
Вчора 21:33 1242
Ярмолюк був за крок до трансферу в Андерлехт
Вчора 19:41 403
Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах
Вчора 16:58 727
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор
Вчора 15:26 2661
Бех-Романчук, Магучіх і Левченко: склад збірної України на чемпіонат світу
Вчора 13:57 1719
Прямі трансляції

Ракицький найближчими днями стане гравцем Шахтаря

Сьогодні 16:09 300 0
Деталі можливої угоди з Шахтарем наразі не розголошують
Ракицький найближчими днями стане гравцем Шахтаря
#Шахтар, #Ярослав Ракицький

Джерело - Tribuna.com.

Захисник Ярослав Ракицький продовжить свою кар’єру в Шахтарі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Найближчими днями клуб офіційно оголосить про підписання 32-річного футболіста. Ракицький виступав за гірників до 2019 року, після чого перебрався в Зеніт. Після початку російського вторгнення на територію України він покинув пітерську команду. 

Після повернення в Україну колишній гравець збірної України тренувався з Металістом та Шахтарем.

На рахунку Ракицького понад 200 матчів у рамках УПЛ. Деталі можливої угоди з Шахтарем наразі не розголошують.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо програло Антверпену у спарингу Динамо програло Антверпену у спарингу 1285
Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 11261
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 1779
Ахметов виплатить своїм журналістам рекордну вихідну допомогу Ахметов виплатить своїм журналістам рекордну вихідну допомогу 1542
Кохан вийшов у фінал чемпіонату світу в метанні молота Кохан вийшов у фінал чемпіонату світу в метанні молота 1242
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 11996
Рекомендуємо
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 18106
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 245906
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 12854 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8324 5
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 16327
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19791