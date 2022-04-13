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Ракицький приїхав допомагати Україні - Бондар

Сьогодні 19:27 147 0
Валерій Бондар прокоментував повернення Ярослава Ракицького
Ракицький приїхав допомагати Україні - Бондар
Фото - gettyimages
#Валерій Бондар, #Шахтар, #Ярослав Ракицький

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шахтаря Валерій Бондар пояснив повернення Ярослава Ракицького до складу "гірників".

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол 1.

"Це легенда Шахтаря, ніхто це не приховує. Приємно, що такий гравець приєднався до нас на найближчий матч, тренування. Думаю, що можна буде взяти багато чого корисного від нього. Він був моїм кумиром дитинства, коли я був маленькою дитиною й ходив на Донбас Арену. Пам’ятаю, що у нас був один розмір ноги з Ярославом, він мені давав бутси.

  Актуально: Ракицький приєднався до Шахтаря

Його основна ціль, як і наша – допомагати нашій країні благодійними матчами, які будуть проводитись, а всі зібрані гроші ми будемо передавати тим людям, які цього потребують. Ярослав не залишається в стороні й приїхав допомагати команді й країні", – поділився Бондар у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Шахтар остерігається втрати легіонерів.

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