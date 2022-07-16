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Шацьких оголосив тренерський штаб у Пахтакорі

Сьогодні 14:55 287 0
Став відомий тренерський штаб Максима Шацького
Шацьких оголосив тренерський штаб у Пахтакорі
#Пахтакор, #Максим Шацьких

Джерело - pakhtakor.uz.

Новий головний тренер Пахтакора Максим Шацьких взяв до тренерського штабу двох українців.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як тренер з фізпідготовки був запрошений Віталій Шпанюк. За свою кар'єру 51-річний фахівець встиг попрацювати у Кремені, Арсеналі, Славутичі, Карпатах, Львові, Ворсклі та ЛНЗ, російських Анжі та Роторі, грузинському Динамо (Тбілісі). Також три з половиною роки віддав збірній України.

Ще одним помічником Максима став 45-річний В'ячеслав Бєляєв. Він працював у Таврії та Металісті, Динамо (Тбілісі) та Роторі.

З місцевих фахівців Шацьких допомагатимуть Денис Іванков (тренер воротарів), Камоліддін Тожиєв (аналітик) та Юрій Сіянов (тренер з фізпідготовки).

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