Шацьких оголосив тренерський штаб у Пахтакорі

Став відомий тренерський штаб Максима Шацького

Новий головний тренер Пахтакора Максим Шацьких взяв до тренерського штабу двох українців.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як тренер з фізпідготовки був запрошений Віталій Шпанюк. За свою кар'єру 51-річний фахівець встиг попрацювати у Кремені, Арсеналі, Славутичі, Карпатах, Львові, Ворсклі та ЛНЗ, російських Анжі та Роторі, грузинському Динамо (Тбілісі). Також три з половиною роки віддав збірній України.

Ще одним помічником Максима став 45-річний В'ячеслав Бєляєв. Він працював у Таврії та Металісті, Динамо (Тбілісі) та Роторі.

З місцевих фахівців Шацьких допомагатимуть Денис Іванков (тренер воротарів), Камоліддін Тожиєв (аналітик) та Юрій Сіянов (тренер з фізпідготовки).