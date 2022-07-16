Шацьких очолив Пахтакор

Джерело - pakhtakor.uz.
Ексфорвард Динамо Максим Шацьких став головним тренером Пахтакора.
Про це повідомляє пресслужба узбецького клубу.
43-річний фахівець підписав з ташкентською командою контракт терміном на три роки.
Відзначимо, що на початку червня Шацьких став спортивним директором Пахтакора, однак встиг пропрацювати на цій посаді лише півтора місяця.
Нагадаємо, у Максима це першій досвід самостійної роботи на чолі клубу. Тренерську кар'єру він розпочав в академії Динамо у 2016 році. Згодом працював у штабі Олександра Хацкевича спочатку у Динамо (2017-2019), а згодом у волгоградському Роторі (2019-2021).