Головне
Козловська та Марченко виграли золото Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 05:51 709
Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:30 10666
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Сьогодні 09:23 11738
Динамо програло Антверпену у спарингу
Вчора 23:10 1167
Кохан вийшов у фінал чемпіонату світу в метанні молота
Вчора 21:33 1064
Ярмолюк був за крок до трансферу в Андерлехт
Вчора 19:41 371
Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах
Вчора 16:58 651
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор
Вчора 15:26 2540
Бех-Романчук, Магучіх і Левченко: склад збірної України на чемпіонат світу
Вчора 13:57 1647
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України
Вчора 12:54 22230
Прямі трансляції

Шацьких очолив Пахтакор

Сьогодні 10:49 283 0
Максим Шацьких - новий головний тренер Пахтакора
Шацьких очолив Пахтакор
#Пахтакор, #Максим Шацьких

Джерело - pakhtakor.uz.

Ексфорвард Динамо Максим Шацьких став головним тренером Пахтакора.

Про це повідомляє пресслужба узбецького клубу.

43-річний фахівець підписав з ташкентською командою контракт терміном на три роки.

Відзначимо, що на початку червня Шацьких став спортивним директором Пахтакора, однак встиг пропрацювати на цій посаді лише півтора місяця.

Нагадаємо, у Максима це першій досвід самостійної роботи на чолі клубу. Тренерську кар'єру він розпочав в академії Динамо у 2016 році. Згодом працював у штабі Олександра Хацкевича спочатку у Динамо (2017-2019), а згодом у волгоградському Роторі (2019-2021). 

Коментарі ()
Популярне зараз
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 22230
Екстренер Кличка: Ломаченко боїться сказати, що він за Україну Екстренер Кличка: Ломаченко боїться сказати, що він за Україну 2303
Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 10666
Арсенал завершує трансфер Зінченка Арсенал завершує трансфер Зінченка 3430
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 11738
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор 2540
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 15434
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3158 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 18236
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 7866
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 40828 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 13145