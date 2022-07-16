Шахтар анонсував матчі з Фортуною та Утрехтом

Джерело - shakhtar.com.
Шахтаря оголосив суперників команди на передсезонних зборах у Нідерландах.
Про це повдіомляє пресслужба донецького клубу.
Окрім матчу з Аяксом (26 липня), гірники проведуть спаринги з Фортуною Сіттард (22 липня) та Утрехтом (30 липня). Всі зустрічі пройдуть у рамках благодійного Shakhtar Global Tour for Peace.
Кошти від реалізації квитків та реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян і дітей, які постраждали від війни.
Раніше повідомлялося, що Шахтар підпише хавбека Дніпра-1.