Шахтар анонсував матчі з Фортуною та Утрехтом

Уже відомим є календар товариських ігор «гірників» на першому зборі в Нідерландах

Шахтаря оголосив суперників команди на передсезонних зборах у Нідерландах.

Про це повдіомляє пресслужба донецького клубу.

Окрім матчу з Аяксом (26 липня), гірники проведуть спаринги з Фортуною Сіттард (22 липня) та Утрехтом (30 липня). Всі зустрічі пройдуть у рамках благодійного Shakhtar Global Tour for Peace.

Кошти від реалізації квитків та реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян і дітей, які постраждали від війни.

Раніше повідомлялося, що Шахтар підпише хавбека Дніпра-1.