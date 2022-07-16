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Шахтар анонсував матчі з Фортуною та Утрехтом

Сьогодні 14:25 92 0
Уже відомим є календар товариських ігор «гірників» на першому зборі в Нідерландах
Шахтар анонсував матчі з Фортуною та Утрехтом
#Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтаря оголосив суперників команди на передсезонних зборах у Нідерландах.

Про це повдіомляє пресслужба донецького клубу.

Окрім матчу з Аяксом (26 липня), гірники проведуть спаринги з Фортуною Сіттард (22 липня) та Утрехтом (30 липня). Всі зустрічі пройдуть у рамках благодійного Shakhtar Global Tour for Peace.

Кошти від реалізації квитків та реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян і дітей, які постраждали від війни.

Раніше повідомлялося, що Шахтар підпише хавбека Дніпра-1.

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