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Антверпен - Динамо 2:1. Огляд матчу

Сьогодні 13:39 293 0
Огляд матчу Антверпен - Динамо
Антверпен - Динамо 2:1. Огляд матчу
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо поступилось бельгійському Антверпену.

Контрольний матч
15 липня

Антверпен (Бельгія) - Динамо (Україна) 2:1 (1:1) 

Голи: 1:0 - 7 Янссен, 1:1 - 40 Циганков, 2:1 - 70 Бенсон

Антверпен (стартовий склад): Бутес - Де Лат (к), Алмейда, Краснічі, Пачо - Наінгголан, Альхассан, Геркенс, Мійосі - Бенсон, Янссен.

Динамо: Бущан (Бойко, 63) – Караваєв (Кендзьора, 63), Сирота (Боль, 88), Забарний (Попов, 46), Дубінчак (Вівчаренко, 79) - Сидорчук (к) (Андрієвський, 46), Шепелєв, Гармаш (Шапаренко, 46), Циганков (Антюх, 79), Вербич (Ванат, 46) - Супряга (Бєсєдін, 63).

Раніше Фенербахче визначився з заявкою на матч з Динамо.

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