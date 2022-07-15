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Фенербахче визначився з заявкою на матч з Динамо

Сьогодні 14:37 735 0
Стала відома заявка Фенербахч
Фенербахче визначився з заявкою на матч з Динамо
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Фенербахче Жорже Жезуш обрав гравців, які зможуть зіграти проти Динамо у першому матчі другого кваліфікаційного раунду.

Про це повідомляє Fanatik. 

До заявки Фенербахче, які вирушать на гру з Динамо, потрапило 25 гравців. Команда не зможе розраховувати на новачка Тьягу Чукура, основного захисника Кіма Мін Че, який покидає команду. Також гру пропустять Тіссеран, Колкер, Луїс Густаво, Майєр та Саматта через пошкодження.

Воротарі: Баїндир, Четін.

Захисники: Азіз, Новак, Салаї, Вілліан Арау, Кадіоглу, Осай-Самуель.

Півзахисники: Хакан, Дієго Россі, Пелкас, Кавечі, Креспо, Гюлер, Брума, Емре Мор, Капачак, Лінкольн, Зайц, Гюмюшкая, Юскек.

Нападники: Кінг, Валенсія, Дурсун, Беріша.

Раніше Фенербахче оголосив про підписання Кінга.

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