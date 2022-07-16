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Металіст переглядає ексхавбека збірної Конго

Сьогодні 11:36 86 0
Металіст переглядає ексхавбека збірної Конго
#Металіст, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ів Сімон Памбу приєднався до розташування Металіста на передсезонних зборах у Туреччині.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

26-річний футболіст приїхав на перегляд в українську команду. На рахунку хавбека 2 матчі за збірну Конго у 2017 році.

Останнім клубом Памбу був румунський Газ-Метан. Також він виступав за Реджину, Гренобль, ДАК та Хапоел (Петах-Тіква). З січня гравець перебуває в статусі вільного агента.

За інформацією джерела, Памбу – не єдиний африканець, яким цікавиться селекційна служба Металіста.

Раніше Металіст призначив заміну Кучеру.

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