Металіст переглядає ексхавбека збірної Конго

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ів Сімон Памбу приєднався до розташування Металіста на передсезонних зборах у Туреччині.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

26-річний футболіст приїхав на перегляд в українську команду. На рахунку хавбека 2 матчі за збірну Конго у 2017 році.

Останнім клубом Памбу був румунський Газ-Метан. Також він виступав за Реджину, Гренобль, ДАК та Хапоел (Петах-Тіква). З січня гравець перебуває в статусі вільного агента.

За інформацією джерела, Памбу – не єдиний африканець, яким цікавиться селекційна служба Металіста.

Раніше Металіст призначив заміну Кучеру.