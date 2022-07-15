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Джурасек може поповнити склад Дніпра-1

Сьогодні 08:11 301 0
Легіонер може повернутися у клуб
Джурасек може поповнити склад Дніпра-1
#СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Склад Дніпра-1 поповнить хорватський легіонер Невен Джурасек.

Про це повдіомляє ТаТоТаке.

Півзахисник має сумніви, чи варто повертатися в Україну, але клуб ще має невеликі шанси його переконати. Минулого сезону УПЛ гравець провів 18 матчів.

А ось хавбек Фрасіско Ді Франко, який був готовий грати за команду, після нещодавнього ракетного обстрілу відмовився грати в Україні. Поки що у Дніпра-1 лише один легіонер – Габріел Бусанелло.

Раніше Дніпро-1 поступився Арісу у контрольному матчі.

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