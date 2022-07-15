Джурасек може поповнити склад Дніпра-1

Легіонер може повернутися у клуб

Джерело - Чемпіон.

Склад Дніпра-1 поповнить хорватський легіонер Невен Джурасек.

Про це повдіомляє ТаТоТаке.

Півзахисник має сумніви, чи варто повертатися в Україну, але клуб ще має невеликі шанси його переконати. Минулого сезону УПЛ гравець провів 18 матчів.

А ось хавбек Фрасіско Ді Франко, який був готовий грати за команду, після нещодавнього ракетного обстрілу відмовився грати в Україні. Поки що у Дніпра-1 лише один легіонер – Габріел Бусанелло.

Раніше Дніпро-1 поступився Арісу у контрольному матчі.