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Буффон висловився про завершення кар'єри

Вчора 21:40 204 0
Італієць заявив, що може грати ще близько 10 років
Буффон висловився про завершення кар'єри
#Джанлуїджі Буффон

Джерело - Sky Italia.

Голкіпер італійської Парми Джанлуїджі Буффон, якому цієї зими виповнилося 44 роки, гратиме поки йому дозволяє здоров'я.

Про це заявив сам гравець.

"Протягом останніх десяти років я розмірковую над тим, коли я зупинюсь, але кожен раз я розпочинаю черговий сезон. Зрештою, я можу перестати грати й у 55 років.

Мій досвід підказує мені, що я можу не залишитись у світі футболу після завершення кар'єри, тож я хочу насолоджуватись цим часом доти, доки можу.

Фейл дня: Буффон припустився грубої результативної помилки в матчі Серії Б

Баджо, Тотті, Дель П'єро, Кассано та Пірло - це п'ятірка гравців, яких я вважаю сильнішими з тих, із ким я колись грав серед італійських виконавців. Також можна додати з іноземців Мбаппе, Тюрама, Ібрагімовича та Роналду", - сказав Буффон.

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