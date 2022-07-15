Буффон висловився про завершення кар'єри

Джерело - Sky Italia.
Голкіпер італійської Парми Джанлуїджі Буффон, якому цієї зими виповнилося 44 роки, гратиме поки йому дозволяє здоров'я.
Про це заявив сам гравець.
"Протягом останніх десяти років я розмірковую над тим, коли я зупинюсь, але кожен раз я розпочинаю черговий сезон. Зрештою, я можу перестати грати й у 55 років.
Мій досвід підказує мені, що я можу не залишитись у світі футболу після завершення кар'єри, тож я хочу насолоджуватись цим часом доти, доки можу.
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Баджо, Тотті, Дель П'єро, Кассано та Пірло - це п'ятірка гравців, яких я вважаю сильнішими з тих, із ким я колись грав серед італійських виконавців. Також можна додати з іноземців Мбаппе, Тюрама, Ібрагімовича та Роналду", - сказав Буффон.