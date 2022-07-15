Буффон висловився про завершення кар'єри

Голкіпер італійської Парми Джанлуїджі Буффон, якому цієї зими виповнилося 44 роки, гратиме поки йому дозволяє здоров'я.

Про це заявив сам гравець.

"Протягом останніх десяти років я розмірковую над тим, коли я зупинюсь, але кожен раз я розпочинаю черговий сезон. Зрештою, я можу перестати грати й у 55 років.

Мій досвід підказує мені, що я можу не залишитись у світі футболу після завершення кар'єри, тож я хочу насолоджуватись цим часом доти, доки можу.