Фейл дня: Буффон припустився грубої результативної помилки в матчі Серії Б

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку 36-го туру Італійської Серії Б Перуджа приймала Парму, за яку виступає легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон.

Втім, цей матч колишній воротар Ювентуса, ПСЖ та збірної Італії точно не зможе віднести до розряду вдалих. Команда Джанлуїджі вже на 7-й хвилині зустрічі програвала з рахунком 0:2, а провина в другому голі цілком належить саме Буффону - він махнув ногою повз м'яч у простій ситуації, чим подарував його півзахисникові господарів Марко Олів'єрі.

Додамо, що гра завершилася з рахунком 2:1 на користь Перуджі, яка відчайдушно бореться за потрапляння до зони плей-оф за право зіграти у Серії А наступного сезону. Парма, натомість, вже ні на що в поточному сезоні не претендує.

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