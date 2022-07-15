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Миколенко допоміг фонду LNJ закупити 7 пікапів на потреби ЗСУ

Сьогодні 18:09 193 0
Миколенко допоміг фонду LNJ закупити 7 пікапів на потреби ЗСУ
#Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко допоміг благодійному фонду LNJ (Льви на джипі) закупити сім пікапів на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

Футболіст повністю покрив всі витрати на автівки, а фонд взяв на себе організацію логістики та підготовки машин на СТО. Позашляховики вже відправлені українським захисникам.

"Правильна колаборація - це коли люди об“єднаються, щоб допомогти ЗСУ. Разом до перемоги!" - йдеться в повідомленні фонду.

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Допис, поширений Львы на джипе🇺🇦 (@lvi_na_jeepe)

Раніше Евертон оголосив про проведення благодійного матчу з Динамо.

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