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Евертон оголосив про проведення благодійного матчу з Динамо

Сьогодні 20:12 296 0
Зустріч відбудеться 29 липня на домашньому стадіоні англійського клубу
Евертон оголосив про проведення благодійного матчу з Динамо
#Динамо Київ, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Динамо проведе благодійний матч з Евертоном, за який виступає Віталій Миколенко.

Про це повідомляє пресслужба "ірисок".

Зустріч відбудеться 29 липня на домашньому стадіоні англійського клубу, Гудісон Парк. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Кошти, виручені від продажу квитків, будуть передані благодійним організаціям, що підтримують народ України. Продаж квитків розпочнеться 15 липня, для власників сезонних абонементів - 13 липня.

Стандартна ціна становитиме 15 фунтів, для пільговиків - 5 фунтів.

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