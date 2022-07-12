Евертон оголосив про проведення благодійного матчу з Динамо

Зустріч відбудеться 29 липня на домашньому стадіоні англійського клубу

Джерело - Чемпіон.

Динамо проведе благодійний матч з Евертоном, за який виступає Віталій Миколенко.

Про це повідомляє пресслужба "ірисок".

Зустріч відбудеться 29 липня на домашньому стадіоні англійського клубу, Гудісон Парк. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Кошти, виручені від продажу квитків, будуть передані благодійним організаціям, що підтримують народ України. Продаж квитків розпочнеться 15 липня, для власників сезонних абонементів - 13 липня.

Стандартна ціна становитиме 15 фунтів, для пільговиків - 5 фунтів.