Фенербахче оголосив про підписання Кінга

Контракт гравця розрахований на два роки

Форвард Джошуа Кінг з Фенербахче підписав дворічний контракт.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фінансові умови не розголошуються. Останньою командою 30-річного футболіста був Вотфорд, який він покинув після закінчення терміну дії контракту. Раніше Кінг також виступав за Борнмут та Евертон в АПЛ.

В минулому сезоні норвежець провів 32 матчі в АПЛ і забив 5 голів при 3 гольових передачах.

Фенербахче - суперник Динамо по другому кваліфікаційному раунду Ліги чемпіонів. Матчі відбудуться 20 та 27 липня.

Раніше Месут Езіл залишив Фенербахче.