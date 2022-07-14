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Фенербахче оголосив про підписання Кінга

Сьогодні 12:11 217 0
Контракт гравця розрахований на два роки
Фенербахче оголосив про підписання Кінга
#Фенербахче

Джерело - Tribuna.com.

Форвард Джошуа Кінг з Фенербахче підписав дворічний контракт.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фінансові умови не розголошуються. Останньою командою 30-річного футболіста був Вотфорд, який він покинув після закінчення терміну дії контракту. Раніше Кінг також виступав за Борнмут та Евертон в АПЛ.

В минулому сезоні норвежець провів 32 матчі в АПЛ і забив 5 голів при 3 гольових передачах.

Фенербахче - суперник Динамо по другому кваліфікаційному раунду Ліги чемпіонів. Матчі відбудуться 20 та 27 липня.

Раніше Месут Езіл залишив Фенербахче.

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