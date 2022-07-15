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CAS відхилив апеляцію російських клубів до УЄФА

Сьогодні 13:39 442 0
Російські команди та клуби відсторонені від міжнародних турнірів
CAS відхилив апеляцію російських клубів до УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) розглянув апеляції щодо санкцій стосовно клубів та збірних з росії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У травні УЄФА ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/2023. Російські команди наступного сезону не зможуть взяти участі в єврокубках, Лізі націй УЄФА, чемпіонаті Європи U21, жіночому Євро-2022, а також у кваліфікації жіночого чемпіонату світу 2023 року.

Зеніт, Динамо Москва, Сочі та ЦСКА подали апеляцію до CAS на рішення УЄФА про усунення російських клубів від єврокубків. Вони мали намір домагатися відновлення прав на участь у турнірах. У результаті CAS відхилив апеляції російських клубів.

Раніше CAS відхилив апеляцію росії щодо відсторонення від турнірів ФІФА.

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