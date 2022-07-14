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Дніпро-1 поступився Арісу у контрольному матчі

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Дніпро-1 поступився Арісу у контрольному матчі
Дніпро-1 поступився Арісу у контрольному матчі
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 поступився Арісу у контрольному матчі на зборах у Словенії.

Матч завершився з рахунком 4:2 на користь клубу з Кіпру.

Контрольний матч
14 липня

СК Дніпро-1 – Аріс (Лімасол, Кіпр) 2:4 (0:4)

Голи: 0:1 - 14 Гоміс (пен), 0:2  - 20 Гоміс, 0:3  - 21 Маямбела, 0:4 - 34 Мусунда, 1:4 - 55 Піхальонок (55, пас Довбик), 2:4 -  87 Довбик (пен).

Дніпро-1: Юрчук (Кінарейкін,32), Адамюк, Логінов (кап), Чоботенко, Картушов, Матюшенко, Лебедєв, Когут, Соловйов, Назаренко, Громов. 2 тайм: Кінарейкін (Рибак,63), Бусанелло, Порох, Сваток, Лучкевич, Кононов (Картушов,71), Сарапій, Рубчинський (Когут,71), Піхальонок, Горбунов, Довбик.

Аріс: Алвес, Дельміро, Яго, Брорссон, Казу, Зоке, Браун, Струскі (Мусунда,15), Маямбела, Спояріц, Гоміс. 2 тайм: Алвес, Брорссон (Карлітес,63), Ману, Іосіфідіс, Пілеас, Слогар, Яблонський, Панков, Яндал, Мусунда, Сікорський.

Попередження: Чоботенко (13), Сарапій (64).

Нагадаємо, Дніпро-1 готує офіційну заяву щодо призначення Йовичевича у Шахтар.

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