Верес зіграє благодійний матч проти Дебрецена

Матч відбудеться в Угорщині

Верес зіграє благодійний матч проти угорського Дебрецена.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Гра відбудеться 24-го липня о 19:00 за українським часом на стадіоні Nagyerdei (Дебрецен, Угорщина).

Пряму трансляцію заплановано на офіційному клубному каналі Veres TV.

Дебрецен - семиразовий чемпіон Угорщини, останній титул клуб завоював у сезоні 2013/2014. Шість разів команда здобувала Кубок Угорщини. Клуб брав участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА в сезоні 2009/2010.

Нагадаємо, Верес не зміг переграти юнацьку команду Львова.