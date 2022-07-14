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Верес зіграє благодійний матч проти Дебрецена

Сьогодні 21:31 212 0
Матч відбудеться в Угорщині
Верес зіграє благодійний матч проти Дебрецена
#Верес, #Дебрецен

Джерело - nkveres.com.

Верес зіграє благодійний матч проти угорського Дебрецена.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Гра відбудеться 24-го липня о 19:00 за українським часом на стадіоні Nagyerdei (Дебрецен, Угорщина).

Пряму трансляцію заплановано на офіційному клубному каналі Veres TV.

Дебрецен - семиразовий чемпіон Угорщини, останній титул клуб завоював у сезоні 2013/2014. Шість разів команда здобувала Кубок Угорщини. Клуб брав участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА в сезоні 2009/2010.

Нагадаємо, Верес не зміг переграти юнацьку команду Львова.

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