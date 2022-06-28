Шахтар підпише Тотовицького

Півзахисник Колоса Андрій Тотовицький перейде у Шахтар.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

"Шахтар точно проводить роботу по поверненню Сікана з Ганзи. Думаю, що вони це зроблять. Будуть Сікан, В’юнник і, скоріше за все Лассіна Траоре.

Я майже впевнений, що вони повернуть Зубкова. Може, навіть і Петряка, але я не впевнений, що це прям підсилення. І, найголовніше, я знаю точно, що десь на днях мають анонсувати повернення Тотовицького", – сказав Співаковський.