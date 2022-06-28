Головне
Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі
26.06.2022 18:54 1057
Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги
Вчора 15:23 495
14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду
Вчора 11:18 528
Ван Леувен - головний тренер Зорі
Вчора 10:43 547
Долгополов: росію слід визнати терористичною державою
27.06.2022 19:55 349
Вацко назвав наступного тренера Шахтаря
27.06.2022 19:40 1233
Мотор пропустить наступний сезон Ліги чемпіонів
27.06.2022 17:37 410
Динамо відправило Родрігеса в оренду
27.06.2022 17:24 664
Калініна з перемоги стартувала на Вімблдоні
27.06.2022 16:43 559
Михайлов виграв турнір з вільної боротьби у Римі
27.06.2022 16:30 303
Прямі трансляції

Шахтар підпише Тотовицького

Вчора 22:57 223 0
Шахтар підпише Тотовицького
Шахтар підпише Тотовицького
#Колос, #Тотовицький, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Колоса Андрій Тотовицький перейде у Шахтар.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

"Шахтар точно проводить роботу по поверненню Сікана з Ганзи. Думаю, що вони це зроблять. Будуть Сікан, В’юнник і, скоріше за все Лассіна Траоре.

Я майже впевнений, що вони повернуть Зубкова. Може, навіть і Петряка, але я не впевнений, що це прям підсилення. І, найголовніше, я знаю точно, що десь на днях мають анонсувати повернення Тотовицького", – сказав Співаковський.

29-річний гравець в минулому сезоні провів 13 матчів за Колос в УПЛ і забив 3 голи при 3 результативних передачах

Коментарі ()
Популярне зараз
Ван Леувен - головний тренер Зорі Ван Леувен - головний тренер Зорі 547
14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду 14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду 528
Стаховський розкритикував Усика за бій з Джошуа в Саудівській Аравії Стаховський розкритикував Усика за бій з Джошуа в Саудівській Аравії 1120
Головкін - про війну в Україні: Я не політолог, щоб обговорювати такі глобальні питання Головкін - про війну в Україні: Я не політолог, щоб обговорювати такі глобальні питання 507
Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги 495
Зінченко зацікавив Челсі Зінченко зацікавив Челсі 510
Рекомендуємо
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68766 5
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 7626
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 7211
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6299
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 25625
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 21900