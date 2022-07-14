Українські арбітри розсудять матч Євро-2022

Українські арбітри працюватимуть на Євро-2022

На поєдинку третього туру групового раунду жіночого Євро-2022 у групі А Австрія — Норвегія, який відбудеться 15 липня, працюватимуть українські рефері.

Про це повдіомляє УАФ.

Головним арбітром зустрічі виступить Катерина Монзуль, а одним з її помічників на лініях — Марина Стрілецька. Обов’язки другого лайнсмена виконуватиме полька Пауліна Барановська. Четвертий арбітр — Івана Пройковська (Північна Македонія). Арбітр системи VAR — Паоло Валері (Італія). Асистент арбітра системи VAR — Мауріціо Маріані (Італія).

Гра пройде на Муніципальному стадіоні англійського міста Брайтон-і-Гоув і розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Раніше Монзуль з українським прапором вивела Інтер та Сампдорію на матч жіночої Серії А.