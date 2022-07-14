Головне
Невигадані історії війни. Він був у справжньому пеклі, а зараз бореться за медалі Всесвітніх ігор
Сьогодні 11:04 466
Ярмолюк - гравець Брентфорда
Сьогодні 19:24 34
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати
Сьогодні 16:37 2535
Квитки на бій Усик - Джошуа II коштують астрономічні сумми
Сьогодні 16:10 295
Щербачов: Найбільше від закриття Футболів постраждають колеги, які опиняться на вулиці
Сьогодні 12:54 390
Леоненко - про звільнення: Денисов після війни думатиме по-іншому
Сьогодні 11:09 1583
Шахтар оголосив про призначення головного тренера
Сьогодні 10:23 795
Онопрієнко: Медаль присвячую батькові, який захищає Україну на фронті
Сьогодні 09:01 383
Визначені пари другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:40 1722
Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 08:35 6952
Прямі трансляції

Українські арбітри розсудять матч Євро-2022

Сьогодні 18:25 262 0
Українські арбітри працюватимуть на Євро-2022
Українські арбітри розсудять матч Євро-2022
Фото - УАФ
#Катерина Монзуль

Джерело - uaf.ua.

На поєдинку третього туру групового раунду жіночого Євро-2022 у групі А Австрія — Норвегія, який відбудеться 15 липня, працюватимуть українські рефері.

Про це повдіомляє УАФ.

Головним арбітром зустрічі виступить Катерина Монзуль, а одним з її помічників на лініях — Марина Стрілецька. Обов’язки другого лайнсмена виконуватиме полька Пауліна Барановська. Четвертий арбітр — Івана Пройковська (Північна Македонія). Арбітр системи VAR — Паоло Валері (Італія). Асистент арбітра системи VAR — Мауріціо Маріані (Італія).

Гра пройде на Муніципальному стадіоні англійського міста Брайтон-і-Гоув і розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Раніше Монзуль з українським прапором вивела Інтер та Сампдорію на матч жіночої Серії А.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати 2535
"Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО "Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО 2329
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу 5540
Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО 3816
Пюнік переграв Клуж: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів Пюнік переграв Клуж: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів 1901
Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 6952
Рекомендуємо
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 773
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 19427 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19749
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 12814 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 19757
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5688