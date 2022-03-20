Джерело - Чемпіон.
Українська арбітриня Катерина Монзуль провела матч жіночої італійської Серії А Інтер - Сампдорія як головний рефері.
На гру команди суддя вивела із українським прапором. Сам же матч завершився перемогою Інтера - 4:3.
Екатерина Монзуль отработала матч женской Серии А между Интером и Сампдорией.— Yurii Shevchenko 💛💙 (@YuriiShevchenko) March 20, 2022
Интер победил 4:3.
💛💙 pic.twitter.com/DdLqIzCgOz
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