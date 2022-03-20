Відбувся історичний дебют української арбітрині

Джерело - Чемпіон.

Українська арбітриня Катерина Монзуль провела матч жіночої італійської Серії А Інтер - Сампдорія як головний рефері.

На гру команди суддя вивела із українським прапором. Сам же матч завершився перемогою Інтера - 4:3.

Екатерина Монзуль отработала матч женской Серии А между Интером и Сампдорией.



Интер победил 4:3.



💛💙 pic.twitter.com/DdLqIzCgOz — Yurii Shevchenko 💛💙 (@YuriiShevchenko) March 20, 2022

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua