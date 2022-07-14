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Маркес очолив Барселону Б

Сьогодні 19:39 170 0
Барселона повернула легендарного футболіста
Маркес очолив Барселону Б
Фото - gettyimages
#Барселона, #Маркес

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером Барселони Б став Рафа Маркес.

Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт підписано до літа 2024 року.

Маркеса минулого сезону розглядали як можливого головного тренера першої команди. Він був футболістом Барселони з 2003 по 2010 рік. Це його дебют як тренера.

У новому сезоні Барселона Б буде виступати під назвою Барселона Атлетік. Цього сезону вона фінішувала 9-ю у свої групі 3-го дивізіону Іспанії.

Раніше Дембеле продовжив контракт із Барселоною.

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Публикация от FC Barcelona B (@fcbarcelonab)

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