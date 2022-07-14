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Дембеле продовжив контракт із Барселоною

Сьогодні 15:10 199 0
Угода розрахована на два роки
Дембеле продовжив контракт із Барселоною
#Барселона, #Усман Дембеле

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона підписала новий контракт з Усманом Дембеле.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на два роки - до літа 2024 року.

Попередній контракт закінчився наприкінці червня. Фактично, два тижні Дембеле перебував у статусі вільного агента.

Дембеле виступає за Барселону з літа 2017 року. У минулому сезоні на рахунку 25-річного француза 2 голи та 13 асистів у 32 матчах за Барселону у всіх турнірах.

Раніше Барселона підписала 19-річного іспанського півзахисника.

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