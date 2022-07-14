Дембеле продовжив контракт із Барселоною

Джерело - Чемпіон.
Каталонська Барселона підписала новий контракт з Усманом Дембеле.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода розрахована на два роки - до літа 2024 року.
Попередній контракт закінчився наприкінці червня. Фактично, два тижні Дембеле перебував у статусі вільного агента.
2̵0̵2̵2̵— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2022
2024
𝐍𝐎𝐖, 𝐘𝐄𝐒! pic.twitter.com/Exv7olDDwc
Дембеле виступає за Барселону з літа 2017 року. У минулому сезоні на рахунку 25-річного француза 2 голи та 13 асистів у 32 матчах за Барселону у всіх турнірах.
Раніше Барселона підписала 19-річного іспанського півзахисника.