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Клуб із Саудівської Аравії пропонує за трансфер Роналду 300 мільйонів євро

Сьогодні 09:55 256 0
Футболіст може заробити величезні гроші
Клуб із Саудівської Аравії пропонує за трансфер Роналду 300 мільйонів євро
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - sport.ua.

Один із клубів із Саудівської Аравії запропонував за трансфер Кріштіану Роналду 300 мільйонів євро.

Про це повідомляє AS.

Левову частку цієї суми призначено португальцю, якому пропонують дворічний контракт на суму 250 мільйонів. 30 мільйонів отримає Манчестер Юнайтед, ще 20 заплановано на виплати агентам.

Кріштіану Роналду відхилить щедру пропозицію з Аравійського півострова, оскільки хоче ще мінімум сезон провести в Європі.

Зазначимо, що раніше новий наставник манкуніанців Ерік тен Гаг сказав, що Роналду не продається.

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