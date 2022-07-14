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Арсенал не відмовився від ідеї трансферу Зінченка

Сьогодні 16:11 266 0
Олександр Зінченко може змінити клуб
Арсенал не відмовився від ідеї трансферу Зінченка
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - sport.ua.

Арсенал все ще не відмовився від ідеї підписати українського гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

Про це повідомляє The Athletic.

Клуби нещодавно успішно завершили трансфер Габріеля Жезуса, тому лондонці впевнені, що зможуть домовитись і щодо Зінченка.

Поки що сторони не домовилися, але ведуть переговори про трансфер. Манчестер Сіті не поспішає продавати Зінченка, проте не проти продажу, якщо буде запропоновано відповідні умови.

Раніше повідомлялося, що сам Зінченко не проти трансферу, але хоче грати у центрі поля, а не ліворуч в обороні, де його використовує Хосеп Гвардіола.

Контракт українця завершується у 2024 році.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті із Зінченком розпочав підготовку до сезону.

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