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Барселона підписала 19-річного іспанського півзахисника

Сьогодні 16:55 169 0
Барселона підписала півзахисника Расінга Торре
Барселона підписала 19-річного іспанського півзахисника
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Барселона оголосила про підписання півзахисника Пабло Торре із Расінга.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

19-річний іспанець підписав контракт до 2026 року. Клаусула у його контракті становить 100 млн євро.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, каталонці заплатили за хавбека п’ять мільйонів євро. Ще 20 мільйонів можуть бути виплачено у вигляді бонусів.

Торре – вихованець Расінга, за першу команду якого півзахисник провів 59 матчів, забив 14 голів та віддав 16 результативних передач.

Нагадаємо, Кунде має намір перейти в Барселону.

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