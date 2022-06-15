Барселона підписала 19-річного іспанського півзахисника

Барселона підписала півзахисника Расінга Торре

Джерело - Чемпіон.

Барселона оголосила про підписання півзахисника Пабло Торре із Расінга.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

19-річний іспанець підписав контракт до 2026 року. Клаусула у його контракті становить 100 млн євро.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, каталонці заплатили за хавбека п’ять мільйонів євро. Ще 20 мільйонів можуть бути виплачено у вигляді бонусів.

Торре – вихованець Расінга, за першу команду якого півзахисник провів 59 матчів, забив 14 голів та віддав 16 результативних передач.

Нагадаємо, Кунде має намір перейти в Барселону.