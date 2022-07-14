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Щербачов: Найбільше від закриття Футболів постраждають колеги, які опиняться на вулиці

Сьогодні 12:54 123 0
Відомий коментатор висловився щодо закриття телеканалів
Щербачов: Найбільше від закриття Футболів постраждають колеги, які опиняться на вулиці
#Валентин Щербачов

Джерело - Footboom.

Деякі журналісти каналів 112, ZIK, NewsOne змогли влаштуватися, а принципові справжні журналісти залишилися за бортом.

Про це заявив відомий коментатор та телеведучий Валентин Щербачов.

"Найбільше у цій ситуації шкода наших колег - як журналістів, так і інших співробітників медіаресурсів, у тому числі Футболів. 4 тисячі людей залишаються на вулиці. Ми пам'ятаємо, коли впали канали 112, ZIK, NewsOne, то деякі дуже добре і в Україні змогли влаштуватися. А принципові справжні журналісти залишилися за бортом. Так, найімовірніше, буде і зараз.

В цілому ж тенденція, що намітилася, буде зберігатися. Показ футбольних матчів хтось перехопить. Тим більше, що телебачення у нас вже давно пішло і продовжує йти в інтернет. І в плані футболу ми цілком будемо зараз інтернетом обходитися, тим більше з огляду на те, що він (футбол) найближчим часом буде, скажімо так, дещо урізаним.

Але, знову ж таки, останній випадок - це втрата передусім для наших колег. І моральна, і матеріальна. Достатньо згадати, як з'явилося Суспільне. Яке було зроблено для того, щоб ТОП-менеджери добре їли та пили. А 16 тисяч людей по всій Україні, з усіх державних теле- та радіокомпаній було викинуто на вулицю. І надалі захисту в людей від дій своїх господарів немає жодного, максимум якась компенсація. І це все дуже сумно, з огляду на те, скільки у нас ще є каналів старого формату, який у нинішніх умовах себе вичерпав. Та ще й на тлі того, що рекламний ринок зараз ніякий - війна все ж таки", - сказав Щербачов.

Водночас стало відомо, що рішення компанії SCM, яка належить президентові Шахтаря Рінату Ахметову, про вихід із медійного бізнесу не вплине на роботу ОТТ-платформи Oll.tv.

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