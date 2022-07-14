Монца веде переговори з Марсело

Футболіст нині перебуває у статусі вільного агента

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Реала Марсело в літнє трансферне вікно може перейти в Монцу.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

34-річний футболіст вже веде переговори з італійським клубом. Раніше також була інформація, що новачок Серії А планує підсилитись Мауро Ікарді, Луїсом Суаресом та Пауло Дибалою.

🚨 Escl. - L'ultima pazza idea del #Monza è l'ex Real Madrid #Marcelo per la fascia sinistra. Avviati i contatti. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 13, 2022

Бразилець залишив Реал за підсумками минулого сезону після закінчення терміну дії контракту. Він грав за мадридську команду з 2006 року.