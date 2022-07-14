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Монца веде переговори з Марсело

Сьогодні 12:25 180 0
Футболіст нині перебуває у статусі вільного агента
Монца веде переговори з Марсело
#Марсело, #Монца

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Реала Марсело в літнє трансферне вікно може перейти в Монцу.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

34-річний футболіст вже веде переговори з італійським клубом. Раніше також була інформація, що новачок Серії А планує підсилитись Мауро Ікарді, Луїсом Суаресом та Пауло Дибалою.

Бразилець залишив Реал за підсумками минулого сезону після закінчення терміну дії контракту. Він грав за мадридську команду з 2006 року.

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