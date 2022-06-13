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Марсело попрощався з Реалом

Сьогодні 16:31 130 0
Марсело не зміг стримати сліз під час прощальної пресконференції.
Марсело попрощався з Реалом
Фото - gettyimages
#Марсело, #Реал Мадрид

Джерело - football.ua.

Бразильський оборонець Марсело зворушливо попрощався з мадридським Реалом.

Про це розповів сам футболіст під час прощальної пресконференції.

"Дякую моїм товаришам по команді, тренерам. Але перш за все дякую персоналу, охороні, людям, які працюють за лаштунками і мають брудну роботу. Я хочу окремо виділити їх роботу, тому що я присвячував себе тільки грі і у мене завжди було все готове завдяки їм.

Я хочу подякувати своїй дружині, тому що вона завжди була поруч зі мною з тих пір, як я почав займатися футболом. Якщо я такий, який я є сьогодні, то це завдяки тобі Клариса.

Коли я покинув Бразилію, в мене в думках було лише одне — грати в Лізі чемпіонів. А сьогодні я залишаю Реал Мадрид, будучи гравцем з найбільшою кількістю титулів в історії найбільшого клубу світу.

Я збираюся розповісти те, чого ніколи не розповідав. Але я хочу подякувати Раулю, який там сидить. Ти дуже допоміг мені, коли я приїхав. І коли народився мій син Енцо, я ніколи не забуду, що ти дав мені подарунок, з багатьма речами для дитини, і ти давав мені багато порад. Ти завжди був дуже турботливим, ти і твоя родина, і я ніколи не забуду цього, і я завжди хотів наслідувати твій приклад", — розповів Марсело.

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