Зірковий хавбек закінчив виступи у турецькому клубі

Джерело - Чемпіон.

Фенербахче розірвав контракт із зірковим півзахисником Месутом Езілом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Трудова угода розірвана за обопільною угодою сторін.

Açıklama



Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/D9QhDPtWwl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 13, 2022

Турецькі ЗМІ раніше повідомляли, що Езіл йде через конфлікт із тренером Ісмаїлом Карталом.

Фенербахче - перший суперник київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі відбудуться 20 та 27 липня.