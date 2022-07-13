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Езіл залишив Фенербахче

Сьогодні 18:25 241 0
Зірковий хавбек закінчив виступи у турецькому клубі
Езіл залишив Фенербахче
#Фенербахче, #Месут Езіл

Джерело - Чемпіон.

Фенербахче розірвав контракт із зірковим півзахисником Месутом Езілом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Актуально: Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Трудова угода розірвана за обопільною угодою сторін.

Турецькі ЗМІ раніше повідомляли, що Езіл йде через конфлікт із тренером Ісмаїлом Карталом.

Фенербахче - перший суперник київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі відбудуться 20 та 27 липня.

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