Джерело - Чемпіон.
Фенербахче розірвав контракт із зірковим півзахисником Месутом Езілом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
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Трудова угода розірвана за обопільною угодою сторін.
Açıklama— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 13, 2022
Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/D9QhDPtWwl
Турецькі ЗМІ раніше повідомляли, що Езіл йде через конфлікт із тренером Ісмаїлом Карталом.
Фенербахче - перший суперник київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі відбудуться 20 та 27 липня.